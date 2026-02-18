Beş İlde Organize Suç Operasyonu: 37 Gözaltı

Ankara’da ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonu ile Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında büyük bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon, 5 ilde gerçekleştirildi ve 2021-2026 yılları arasında ikamet, iş yeri, depo, şantiye ve araçlarda nitelikli hırsızlıkta 87 ayrı suç kaydı ile 3 kez yağma ve gasp olayına karışan 56 şüpheli belirlendi. Suç örgütü üyelerinden 19’u cezaevinde tutuklu bulunurken, 37 şüphelinin yakalama çalışmaları devam etti.

ŞÜPHELİLERİ YAKALAMAK İÇİN OPERASYON

Ekipler, tespit ettikleri 37 ayrı ikamet adresi ve 35 araca yönelik olarak Ankara, İstanbul, Eskişehir, Kocaeli ve Kırşehir’de operasyon düzenledi. Yapılan operasyon sonucunda gözaltına alınan 37 şüphelinin emniyetteki işlemlerine devam ediliyor. Elde edilen bilgiye göre, suç örgütü ile bağlantılı olarak yapılan operasyonda önemli ilerlemeler kaydedildi.