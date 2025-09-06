Beş Üniversiteye Rektör Ataması Yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla beş üniversiteye rektör ataması gerçekleşti. Atama kararları Resmi Gazete’de yayımlanarak resmi olarak yürürlüğe girdi.

BEŞ ÜNİVERSİTEYE REKTÖR ATAMASI

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne Prof. Dr. Adem Aslan, Boğaziçi Üniversitesi’ne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Demiroğlu Bilim Üniversitesi’ne Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, İzmir Demokrasi Üniversitesi’ne Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu ve Marmara Üniversitesi’ne Prof. Dr. Mehmet Emin Okur atandı. Bu atamalar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13’üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2, 3 ve 7’nci maddeleri doğrultusunda gerçekleştirildi. Atama kararıyla Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne yeniden Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı.

PROF. DR. MEHMET NACI İNCİ’NİN ÖZGEÇMİŞİ

Prof. Dr. Naci İnci, 1987’de Marmara Üniversitesi’nden fizik bölümünden lisans diplomasını almış, 1992’de fiber optik sensörler üzerine doktora derecesini Heriot-Watt Üniversitesi’nden (İngiltere) edinmiştir. 1993-1994 yıllarında Stanford Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nde optik haberleşme konusunda doktora sonrası çalışmalarda bulunmuş ve 1994’te Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümünde yardımcı doçent olarak göreve başlamıştır. 1996 yılında doçentlik unvanını elde eden İnci, 1998-1999 yılları arasında fiber optik sensörlerin endüstriyel uygulamaları üzerine Gunma Üniversitesinde (Japonya) konuk araştırmacı olarak çalışmıştır. 1999-2005 yılları arasında Sabancı Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapmış ve üniversitenin lisans ve lisansüstü programlarının kurulmasında önemli rol oynamıştır. 2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi’ne profesör unvanı ile atanmış olan İnci, 2014-2018 döneminde bölüm başkanlığı görevini yürütmüştür. Yurt dışında çeşitli üniversitelerde konuk profesörlük görevlerinde bulunmuş ve fiber optik, nano partiküller ve uygulamaları, optik sensörler, kuantum optiği gibi konularda araştırmalar yapmaktadır. Ayrıca üniversite-sanayi ilişkilerini geliştirmek amacıyla iki uluslararası patenti bulunmaktadır.

PROF. DR. MEHMET EMİN OKUR’UN GÖREVİ

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Mehmet Emin Okur, 1970 yılında İstanbul’da doğmuştur. Lisans eğitimini 1992’de Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü’nde tamamlamış olup, 1995 yılında Yönetim ve Organizasyon alanında yüksek lisans yapmış, 2001’de doktora derecesini almıştır. 1993 yılından bu yana Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü’nde akademik görev üstlenen Okur, 2016’da doçent, 2021’de ise profesör olmuştur. 2018-2021 yılları arasında MÜSEM Müdürlüğü görevini yürütmüş ve Eylül 2024 itibarıyla Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı unvanı da almıştır. 60’tan fazla lisansüstü tez yöneten Okur, yönetim, insan kaynakları ve strateji gibi alanlarda dersler vermektedir. Ayrıca akademik kariyerinin yanı sıra yönetim danışmanlıkları ve çeşitli yönetim kurullarında aktif roller üstlenmektedir. 15’e yakın sivil toplum örgütünde kurucu veya yönetici olarak görev alan Okur, SETA’da yönetim kurulu üyeliği ve İstanbul Bilimler Akademisi Vakfı gibi kuruluşlarda aktif rol oynamıştır. Aynı zamanda Association of Information Technology ve Turing üyelikleri bulunmaktadır. Evli ve dört çocuk babasıdır.