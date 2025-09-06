Beş Üniversiteye Rektör Ataması Yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla beş üniversiteye rektör ataması gerçekleştirildi. Atama kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

REKTÖR ATAMALARI

Resmi Gazete’de yer alan karara göre, belirlenen rektörler şunlardır: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Adem Aslan, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu ve Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Emin Okur atandı. Bu atamalar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13’üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2’nci, 3’üncü ve 7’nci maddeleri uyarınca gerçekleştirildi. Özellikle Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci yeniden atanmış oldu.

PROF. DR. MEHMET NACİ İNCİ’NİN KARIYERİ

Prof. Dr. Naci İnci, 1987 yılında Marmara Üniversitesinden fizik alanında lisans derecesini, 1992 yılında ise fiber optik sensörler üzerine Heriot-Watt Üniversitesinden (İngiltere) doktora derecesini aldı. 1993-1994 yıllarında Stanford Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nde optik haberleşme üzerine doktora sonrası araştırmalar gerçekleştirdi. 1994 yılında Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümünde yardımcı doçent olarak göreve başlayan İnci, 1996’da doçent unvanını aldı. 1998-1999 yıllarında fiber optik sensörlerin endüstriyel uygulamaları üzerine Japonya’da konuk araştırmacı olarak görev yaptı. 1999-2005 yılları arasında Sabancı Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yaparak, üniversitenin laboratuvarlarının kurulmasında aktüel rol üstlendi. 2005’te Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümüne profesör unvanı ile atanan İnci, çeşitli uluslararası üniversitelerde konuk profesörlük yaptı. Araştırma alanları arasında fiber optik, nano partiküller, kuantum optiği ve kuantum kriptografisi bulunuyor. İki uluslararası patenti ile üniversite-sanayi ilişkilerini güçlendirme amacıyla katkılarda bulundu.

PROF. DR. MEHMET EMİN OKUR’UN GÖREVİ

Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Emin Okur getirildi. 1970 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Okur, lisans eğitimini 1992 yılında Marmara Üniversitesi İktisat Bölümünde tamamladı. Yönetim ve Organizasyon alanında 1995’te yüksek lisans ve 2001’de doktora derecesi aldı. 1993 yılından bu yana Marmara Üniversitesi İşletme Bölümünde akademik çalışmalar sürdüren Okur, 2016’da doçent, 2021’de profesör unvanına kavuştu. 2018-2021 arasında MÜSEM Müdürlüğü görevinde bulunan Okur, Eylül 2024 itibarıyla Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı oldu. 60’tan fazla lisansüstü tez yönetti ve yönetim, insan kaynakları, strateji alanlarında dersler verdi. Uluslararası düzeyde kitap ve makale çalışmalarıyla bilimsel katkıda bulunan Okur, yöneticilik ve danışmanlık gibi çeşitli sektörlerde de aktif rol üstlendi. Ayrıca, 2011-2013 yıllarında SETA’da, 2019’dan itibaren İstanbul Bilimler Akademisi Vakfı ve İş ve Meslek Danışmanları Derneği’nde yönetim kurulu üyeliği yaptı. 2013 yılından itibaren de çeşitli uluslararası derneklere üyelikleri devam ediyor. Evli ve dört çocuk babasıdır.