Beş Üniversiteye Rektör Atandı! Resmi Gazete’de Duyuruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla beş üniversiteye rektör ataması gerçekleştirildi. Atama kararları, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

5 ÜNİVERSİTEYE REKTÖR ATAMASI

Resmi Gazete’de yer alan karara göre, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Adem Aslan, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu ve Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Emin Okur atandı. Yapılan atamalar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2, 3 ve 7. maddeleri doğrultusunda gerçekleşti. Ayrıca, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci yeniden atanmış oldu.

prof. dr. mehmet naci inci’nin özgeçmişi

Prof. Dr. Naci İnci, 1987’de Marmara Üniversitesinden fizik alanında lisans diplomasını, 1992’de fiber optik sensörler üzerine Heriot-Watt Üniversitesinden (İngiltere) doktora diplomasını aldı. 1993-1994 yıllarında Stanford Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nde optik haberleşme üzerine doktora sonrası çalışmalar yürüttü. 1994’te Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümüne yardımcı doçent olarak katıldı ve 1996’da doçent unvanını aldı. 1998-1999 yıllarında fiber optik sensörlerin endüstriyel uygulamalarına dair Gunma Üniversitesinde (Japonya) konuk araştırmacı olarak görev yaptı. 1999-2005 yılları arasında Sabancı Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde öğretim üyeliği yaptı ve üniversitenin temel ve araştırma laboratuvarları ile diğer lisans ve lisansüstü programlarının kurulmasında yer aldı. 2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümüne profesör unvanıyla atanan İnci, 2014-2018 döneminde bölüm başkanlığı görevini üstlendi. Stuttgart Üniversitesi (Almanya), Gunma Üniversitesi (Japonya), Norveç Teknik Üniversitesi ve Heriot-Watt Üniversitesi (İngiltere) gibi uluslararası üniversitelerde konuk profesör olarak bulundu. Prof. Dr. Naci İnci, fiber optik, nano partiküller ve uygulamaları, optik sensörler, kuantum optiği, kuantum bilişimi ve kuantum kriptografisi konularında çalışmalar yapıyor ve araştırmalar gerçekleştiriyor. Üniversite-sanayi ilişkilerinin geliştirilmesi üzerine iki uluslararası patenti bulunuyor.

prof. dr. mehmet emin okur

Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Emin Okur atandı. 1970 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Prof. Dr. Mehmet Emin Okur, 1992’de Marmara Üniversitesi İktisat Bölümünde lisans eğitimini tamamladı. 1995’te Yönetim ve Organizasyon alanında yüksek lisans, 2001’de ise doktora derecesini elde etti. 1993’ten beri Marmara Üniversitesi İşletme Bölümünde akademik görevlerde bulundu. 2016’da doçent, 2021’de profesör unvanını aldı. 2018-2021 yılları arasında MÜSEM Müdürlüğü görevini yürüttü ve Eylül 2024 itibarıyla Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı oldu. 60’tan fazla lisansüstü tezin yönetimini üstlenen Okur, yönetim, insan kaynakları, strateji ve endüstri ilişkileri alanlarında ders verdi. Çeşitli uluslararası kitap ve makalelerde bilim dünyasına katkıda bulundu. Ayrıca, reel sektörde yönetim danışmanlıkları, yönetim kurulu üyelikleri ve yönetici yetiştirme-geliştirme faaliyetlerinde aktif rol aldı. 15’e yakın sivil toplum örgütünde kurucu veya yönetici olarak görev yaptı. 2011-2013 yıllarında SETA’da, 2019’dan itibaren İstanbul Bilimler Akademisi Vakfı (İBA) ve İş ve Meslek Danışmanları Derneği’nde yönetim kurulu üyeliği yaptı. 2013’ten bu yana Association of Information Technology ve Turing üyeliklerine devam ediyor. Evli ve dört çocuk babası olduğu biliniyor.