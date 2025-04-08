Gündem

Beşiktaş’a Emirhan Topçu’dan Olumsuz Durum

besiktas-a-emirhan-topcu-dan-olumsuz-durum

EMİRHAN TOPÇU’YU KAYBETTİ

Süper Lig’in 29. haftasında Kasımpaşa karşısında sakatlanan Emirhan Topçu’nun RAMS Başakşehir maçında forma giyemeyeceği öğrenildi. TRT Spor’un haberine göre, Beşiktaş’ta 17. dakikada sakatlık geçiren Emirhan Topçu’nun yerine Tayyip Talha oyuna girdi.

TAYYİP TALHA’NIN TALİHSİZ GÜNLERİ

Tayyip Talha, Beşiktaş’ın son olarak 4 gün önce gerçekleşen Türkiye Kupası maçında kırmızı kart görmüştü. Aynı şekilde, Süper Lig’de de kırmızı kartla cezalandırılarak takımını 10 kişi bırakmıştı. Kasımpaşa ile oynanan mücadele ise 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı.

ÖNEMLİ

Gündem

Somer Sivrioğlu Boykot Nedeniyle Kovuldu Mu?

Ünlü şef Somer Sivrioğlu, MasterChef'ten kovulma iddialarını reddederek genel protestoya ve boykota katılmadığını dile getirdi, mevcut ekonomik durumu eleştirdi.
Gündem

Henkel, 2025’te organik büyüme bekliyor!

Henkel, 2024 yılında organik satışlarda güçlü büyüme kaydederek karlılığını önemli seviyede yükseltti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.