Beşiktaş’a Emirhan Topçu’dan Olumsuz Durum

EMİRHAN TOPÇU’YU KAYBETTİ

Süper Lig’in 29. haftasında Kasımpaşa karşısında sakatlanan Emirhan Topçu’nun RAMS Başakşehir maçında forma giyemeyeceği öğrenildi. TRT Spor’un haberine göre, Beşiktaş’ta 17. dakikada sakatlık geçiren Emirhan Topçu’nun yerine Tayyip Talha oyuna girdi.

TAYYİP TALHA’NIN TALİHSİZ GÜNLERİ

Tayyip Talha, Beşiktaş’ın son olarak 4 gün önce gerçekleşen Türkiye Kupası maçında kırmızı kart görmüştü. Aynı şekilde, Süper Lig’de de kırmızı kartla cezalandırılarak takımını 10 kişi bırakmıştı. Kasımpaşa ile oynanan mücadele ise 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı.