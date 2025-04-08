Beşiktaş’a Emirhan Topçu Oynayamayacak

EMİRHAN TOPÇU’NUN SAKATLIĞI

Süper Lig’in 29. haftasında karşılaşan Kasımpaşa’ya karşı sakatlık yaşayan Emirhan Topçu, TRT Spor’un haberine göre RAMS Başakşehir maçında sahada olamayacak. Beşiktaş’ta 17. dakikada sakatlanan Emirhan’ın yerine Tayyip Talha oyuna girmişti.

TAYYİP TALHA’NIN DURUMU

Beşiktaş’ta son olarak 4 gün önce gerçekleşen Türkiye Kupası maçında kırmızı kart gören Tayyip Talha, Süper Lig’de de kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakmıştı. Kasımpaşa ile yapılan mücadele, 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.