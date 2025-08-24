Beşiktaş Açıklaması: Emrecan Terzi Kralandı

EMRECAN TERZİ’NİN KİRALANMASI

Beşiktaş’ın genç futbolcusu Emrecan Terzi, kiralanma sürecine girdi. Siyah-beyazlı kulübün yaptığı açıklamada, genç sol bekin Trendyol 1. Lig takımlarından Serik Spor’a kiralandığı duyuruldu.

KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA

Beşiktaş’tan gelen bilgiye göre, “Profesyonel futbolcumuz Serkan Emrecan Terzi’nin 2025-26 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Serik Spor ile anlaşmaya varılmıştır.” denildi. Bu gelişme, Emrecan Terzi’nin kariyerine yeni bir yön vermesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.