Spor

Beşiktaş Açıklaması: Emrecan Terzi Kralandı

besiktas-aciklamasi-emrecan-terzi-kralandi

EMRECAN TERZİ’NİN KİRALANMASI

Beşiktaş’ın genç futbolcusu Emrecan Terzi, kiralanma sürecine girdi. Siyah-beyazlı kulübün yaptığı açıklamada, genç sol bekin Trendyol 1. Lig takımlarından Serik Spor’a kiralandığı duyuruldu.

KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA

Beşiktaş’tan gelen bilgiye göre, “Profesyonel futbolcumuz Serkan Emrecan Terzi’nin 2025-26 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Serik Spor ile anlaşmaya varılmıştır.” denildi. Bu gelişme, Emrecan Terzi’nin kariyerine yeni bir yön vermesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

ÖNEMLİ

Manşet

Hasan Şaş, Barış Alper Yılmaz’a tepki gösterdi

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ile ilgili belirsizlik sürerken, efsane futbolcu Hasan Şaş, genç yıldız hakkında eleştirilerini dile getirdi.
Gündem

Mark Ruffalo’dan Gazze Üzerine Mesaj

Mark Ruffalo, dünya liderlerine yaptığı çağrıda Gazze'deki kıtlığa dikkati çekerek, sessizliğin acıları artırdığını vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.