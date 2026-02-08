Beşiktaş Alanyaspor ile Kıyasıya Mücadele Etti

Beşiktaş, Süper Lig’de Alanyaspor ile karşılaştı. Hakem Oğuzhan Çakır’ın yönetiminde gerçekleşen mücadelede, siyah beyazlı takım 2-0 geriye düştükten sonra skoru 2-2’ye getirdi. Beşiktaş’ın golleri Hyeon-gyu Oh ve Orkun Kökçü’den geldi. Bu, Beşiktaş’a yeni katılan Hyeon-gyu Oh’un ilk golü oldu. Elde edilen bu sonuçla Beşiktaş, puanını 57’ye çıkararak 5. sıradaki pozisyonunu korudu. Kırmızı kart cezası olan Aslani ve sarı kart cezalı Bilal Toure bu maçta forma giyemedi.

YALÇIN’DAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

Teknik Direktör Sergen Yalçın, Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Kocaelispor karşılaşmasının 11’inde 9 değişiklikle sahaya çıktı. Yalçın; Taylan Bulut, Tiago Djalo, Felix Uduokhai, Yasin Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Milot Rashica, Jota Silva, Devrim Şahin ve El Bilal Toure yerine Gökhan Sazdağı, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Vaclav Cerny, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Cengiz Ünder ve Hyeon-Gyu Oh’a forma verdi.

MAÇIN ÖNE ÇIKAN ANLARI

Mücadele 1. dakikada başladı. Beşiktaş’tan Vaclav Cerny, karşılaşmanın başlama düdüğünden sadece 40 saniye sonra sarı kart gördü. 9. dakikada Güven Yalçın’ın attığı golle Alanyaspor 1-0 öne geçti. Yalçın, eski takımı Beşiktaş’a gol attıktan sonra sevinç göstermedi. 16. dakikada Yalçın bir gol daha bularak Alanyaspor’un farkı 2’ye çıkarttı ve bu sezon ligde Beşiktaş’a karşı 3 gol atmış oldu. 33. dakikada Beşiktaş’ın Orkun Kökçü ile bulduğu golle durum 2-1 oldu. 45. dakikada Beşiktaş’ın yeni transferi Hyeon-gyu Oh, sarı kart gördü.

İKİNCİ YARI TANSİYONU YÜKSELTİYOR

54. dakikada, Beşiktaş’ın Hyeon-gyu Oh’un ilk golüyle maçta skoru 2-2 yaptı. Maç, 90+6. dakikada sona erdi.