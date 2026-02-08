İngiltere’de Epstein Krizi Genişliyor: İstifa Süreci Başladı

McSweeney, yaptığı yazılı açıklamada, “Dikkatli bir değerlendirmenin ardından hükümetteki görevimden istifa etmeye karar verdim. Mandelson’un ataması yanlış bir karardı. Partimize, ülkemize ve siyasete olan inanca zarar verdi.” ifadesini kullandı. “Bana sorulduğunda Başbakana atamayı yapmasını tavsiye ettim. Bu tavsiyenin tüm sorumluluğunu üzerime alıyorum” diyen McSweeney, bu dönemde yapılacak en onurlu davranışın istifa etmek olduğunu vurguladı. Ayrıca, görevi bırakırken duyduğu pişmanlığın da altını çizen McSweeney, “Her zaman sorumlulukları kabul etme zamanı geleceğine ve daha büyük bir hedef doğrultusunda istifa etmek gerektiğine inandım.” şeklinde konuştu.

GURURLA VE PİŞMANLIKLA AYRILIYOR

McSweeney, ABD’de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılanarak hapishanede hayatını kaybeden milyarder Jeffrey Epstein’ın mağduru olan kız çocukları ve kadınların uzun yıllardır seslerinin duyulmadığını belirtti. McSweeney ayrıca, büyükelçi atama süreçlerinin yeniden yapılandırılması gerektiğine de sözlerine ekledi.

YAZIŞMALARDAKİ SKANDAL

Kısa süre önce ortaya çıkan yazışmalarda, İngiltere’nin Washington Büyükelçiliğine Şubat 2025’te getirilen Mandelson’un Epstein’a “En iyi dostum” şeklinde hitap ettiği belirlendi. Yazışmada Mandelson, Epstein’ın doğum günü için bir mesaj göndererek, onun etrafında insan olduğunda yalnız bırakıldığına yönelik ifadeler kullandı. Bu yazışmaların açığa çıkmasının ardından Mandelson görevden alındı ve ABD Adalet Bakanlığı, ocak sonunda Epstein ile ilgili yeni belgeler yayımladı. Bu belgelerde ise Mandelson’un Epstein’dan 75 bin dolar aldığı ve reşit olmadığı belirtilen kız çocuklarıyla uygunsuz fotoğraflar paylaştığı yer aldı.

SKANDALIN KÖKENİ

Mandelson, geçmişte Tony Blair ve Gordon Brown hükümetlerinde de bakanlık yapmış, ancak bahsedilen para transferini hatırlamadığını açıklamıştı. Aynı zamanda Mandelson’un Ticaret Bakanı olduğu dönemde, 2008 krizinin sürdüğü bir süreçte Epstein’e piyasa için hassas bilgileri paylaştığı da ortaya çıkmış, bu durumu ise Brown “affedilemez ve vatanseverlikten uzak” olarak değerlendirmişti.

ÖZÜR

Başbakan Keir Starmer, Mandelson’u Washington Büyükelçisi olarak atadığı için Epstein’ın kurbanlarından özür diledi. Starmer, Epstein’ın mağdurlarının yaşadığı travmayı anımsatarak, “özür dilerim. Size yapılanlar için özür dilerim. Güç sahibi pek çok kişi sizi hayal kırıklığına uğrattığı için özür dilerim.” ifadelerinin üzerine, Mandelson’ın yalanlarına inanıp onu atadığı için de özür diledi.

EPSTEİN DAVASI

Jeffrey Epstein, en küçüğü 14 yaşında olan 18 yaş altındaki kız çocuklarına cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı kurmak suçlamasıyla yargılandı. 10 Ağustos 2019’da tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi’ndeki hücresinde ölü bulundu. Epstein’in dava dosyalarında, Prens Andrew, Donald Trump, Bill Clinton gibi ünlü isimler de yer aldı. FBI, ünlü kişilerin “müşteri listesi”nin bir belgede bulunmadığını açıkladı ve Epstein’in ölümüyle ilgili çeşitli spekülasyonlar arasında intihar sonucu hayatını kaybettiği sonucuna ulaşıldı.