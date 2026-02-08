İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’nın Yeni Başkanı İsmet Dalcı

istanbul-taksiciler-esnaf-odasi-nin-yeni-baskani-ismet-dalci

İSTANBUL’DA TAKSİCİLERİN YENİ BAŞKANI BELİBOLDU

İstanbul’un ulaşımında önemli bir yere sahip olan taksicileri temsil eden esnaf odasının başkanlık seçimleri, Haliç Kongre Merkezi’nde yapıldı. Seçimde mücadele eden adaylar arasında İsmet Dalcı, Davut Hanoğlu ve iki dönemdir başkanlık görevini yürüten Eyüp Aksu bulunuyordu. Yaklaşık 20 bin plaka sahibini yakından ilgilendiren bu seçim sonunda, İsmet Dalcı başkanlık koltuğunu kazandı. Eyüp Aksu’nun yönetimi ise ibra edilmedi.

YENİ BAŞKAN PLAKA DEĞERLERİNİ ARTIRMAK İÇİN ÇALIŞACAK

Taksi plakası sahiplerinin oylarıyla başkan seçilen İsmet Dalcı, plakaların değerinin artacağına dair görüşlerini dile getirdi. Günümüz koşullarında taksi plakası fiyatları enflasyona yenik düşerek, yaklaşık 9-10 milyon lira seviyelerine geriledi. Yasal olmayan kiralama işlemleri ise 60 bin lira civarında gerçekleşiyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

29 İlde FETÖ’ye Yönelik Operasyon Gerçekleşti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye karşı yapılan operasyonlar sonucunda 29 ilde 63 şüphelinin yakalandığını ve bu kişilerden 41'inin tutuklandığını açıkladı.
Gündem

Mesut Özarslan’dan Özgür Özel’e Suç Duyurusu

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, hakaret iddiasıyla Özgür Özel'e karşı suç duyurusunda bulundu.
Gündem

Hasbi Dede’ye Adli Kontrol Uygulandı

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, savcılığın çağrısı üzerine ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gündem

Ömer Danış’ın Sağlık Durumu Ciddiyetini Koruyor

Tanınmış sanatçı Ömer Danış, diyabet komplikasyonları sebebiyle yoğun bakıma yerleştirildi ve sağlık durumu hala tehlikeli.
Gündem

Avrupa’da Çocuklar İçin Sosyal Medya Düzenlemeleri

Avrupa Birliği, çocukların dijital dünyada güvenliğini artırmak için sosyal medyada yaş sınırı ve ebeveyn izni gerektiren düzenlemeleri hızlıca hayata geçiriyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.