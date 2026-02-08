İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’nın Yeni Başkanı İsmet Dalcı

İSTANBUL’DA TAKSİCİLERİN YENİ BAŞKANI BELİBOLDU

İstanbul’un ulaşımında önemli bir yere sahip olan taksicileri temsil eden esnaf odasının başkanlık seçimleri, Haliç Kongre Merkezi’nde yapıldı. Seçimde mücadele eden adaylar arasında İsmet Dalcı, Davut Hanoğlu ve iki dönemdir başkanlık görevini yürüten Eyüp Aksu bulunuyordu. Yaklaşık 20 bin plaka sahibini yakından ilgilendiren bu seçim sonunda, İsmet Dalcı başkanlık koltuğunu kazandı. Eyüp Aksu’nun yönetimi ise ibra edilmedi.

YENİ BAŞKAN PLAKA DEĞERLERİNİ ARTIRMAK İÇİN ÇALIŞACAK

Taksi plakası sahiplerinin oylarıyla başkan seçilen İsmet Dalcı, plakaların değerinin artacağına dair görüşlerini dile getirdi. Günümüz koşullarında taksi plakası fiyatları enflasyona yenik düşerek, yaklaşık 9-10 milyon lira seviyelerine geriledi. Yasal olmayan kiralama işlemleri ise 60 bin lira civarında gerçekleşiyor.