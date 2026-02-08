Müzakere Sürecine Dair Açıklamalar Sürüyor

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Amerika Birleşik Devletleri’nin müzakerelerdeki ciddiyetine dair sorgulamalarının bulunduğunu ifade etti. Arakçi, İran’ın savaş durumunda bile uranyum zenginleştirmeye son vermeyeceğini belirterek, “Müzakere, İran halkının haklarına saygı gösterildiğinde sonuç verecek” şeklinde konuştu. Ayrıca, ABD’nin uranyum zenginleştirmeyle ilgili endişelerini gidermeye hazır olduklarını vurguladı ve “Sorular varsa cevaplarız, güven yoksa güven yaratırız. Ama kimse bize, ben öyle istiyorum diye bunu yapmamalısınız diyemez” ifadelerinde bulundu.

ATOM BOMBASI DEĞİL, HAYIR DİYEBİLME GÜCÜ

Arakçi, “İran’ın gücünün temeli, zorbalığa ve baskıya karşı direnebilmesidir. Onlar nükleer bombadan korkuyor, oysa nükleer bomba peşinde değiliz. Bizim nükleer bombamız büyük güçlere hayır diyebilme gücümüzdür. İran’ın asıl gücü de buradan geliyor” dedi.

ASKERİ YIĞINAK KORKUSU YARATMADI

Arakçi, ABD’nin bölgeye yaptığı askeri yığınağın İran’ı korkutmadığını açıkladı. İranlı Bakan’ın Tahran’daki açıklamaları, Katar merkezli bir televizyon kanalına verdiği mülakatın hemen ardından geldi. Arakçi, mülakatta İran’a yönelik bir saldırı durumunda bölgedeki ABD üslerinin hedef alınacağını da dile getirdi. Füze konusunun müzakere edilemeyeceğini ve zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılmayacağını belirtti.

BEYAZ SARAY’DA İRAN GÖRÜŞMELERİ

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun, önümüzdeki günlerde Beyaz Saray’da ABD Başkanı ile görüşmesi bekleniyor. Netanyahu, bu görüşmede İran ile müzakerelerin ele alınacağını ifade etti. İsrail, İran’ın balistik füzelerine kısıtlama getirilmesini ve bölgedeki vekil güçlere desteğin kesilmesini talep ediyor.

MÜZAKERE MASASINDAN ASKERİ ZİYARET

Cuma günü İran ile müzakerelerde bulunan Amerikalı temsilciler Steve Witkoff ve Jared Kushner, ertesi gün ABD’nin bölgedeki uçak gemisini ziyaret etti. İki müzakereci, Umman Denizi’nde bulunan gemiye askeri helikopterle ulaştı. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı, bu ziyaretle ilgili görüntü ve fotoğraf paylaştı. Witkoff’un askeri kamuflaj desenli giysisi göz alırken, Kushner kalkış pistinde telsiz başında fotoğraf çektirdi.