Alperen Şengün NBA All-Star Kadrosuna Dahil Oldu

Milli basketbolcu Alperen Şengün, NBA All Star 2023 kadrosuna seçildi. Sakatlığı bulunan Shai Gilgeous-Alexander’ın yerine bu kadroya dâhil edilen Şengün, bu başarıyı kariyerinde ikinci kez elde etmiş oldu.

ŞENGÜN’ÜN PERFORMANSI

Houston Rockets formasını giyen Alperen Şengün, son maçında 17 sayı, 12 ribaunt ve 11 asistlik etkileyici bir performans sergileyerek, bu sezon ikinci, kariyerinde ise tam 10. defa triple-double yapmayı başardı.

BAKAN’DAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Alperen Şengün’ü üst üste ikinci kez NBA All Star’a seçilmesinden dolayı kutladı.

