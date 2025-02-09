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Spor

Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic’i Geri Çağırdı

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AMİR HADZIAHMETOVIC BEŞİKTAŞ’A DÖNDÜ

Çaykur Rizespor, kiralık olarak kadrosunda bulundurduğu Amir Hadziahmetovic’in Beşiktaş’a geri döndüğünü açıkladı. Karadeniz temsilcisinin yaptığı açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Amir Hadziahmetovic’in geçici sözleşmesi, Beşiktaş kulübünün geri çağırma isteği ve kulübümüzün onayı sonucunda, karşılıklı anlaşma ile fesih edilmiştir.” ifadelerine yer verildi. Ayrıca, Hadziahmetovic’e sezon başından itibaren kulübe katkılarından dolayı teşekkür edilerek, “Bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz.” denildi.

PERFORMANS GÖSTERİLERİ

2024/25 sezonunda Çaykur Rizespor’un formasını giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Hadziahmetovic, 23 karşılaşmada sahada yer aldı. Bu maçlar içerisinde 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergilerek takımına katkıda bulundu.

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