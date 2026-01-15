Beşiktaş, Ankara Keçiörengücü’nü 3-0 Mağlup Etti

besiktas-ankara-keciorengucu-nu-3-0-maglup-etti

Türkiye Kupası’nda grup maçları devam ediyor. C Grubu’nun 2. haftasında, Sergen Yalçın’ın teknik direktörlüğünde mücadele eden Beşiktaş, Yalçın Koşukavak önderliğindeki 1. Lig takımı Ankara Keçiörengücü ile Dolmabahçe’de karşılaştı. Hakem Buğra Taşkınsoy’un düdük çalmasıyla başlayan mücadelede Beşiktaş, konuk ekibi 3-0’lık skorla mağlup etmeyi başardı.

ÜÇ GOLLÜ GALİBİYET

Beşiktaş, galibiyetiyle öne çıkan golleri 15. dakikada Tammy Abraham, 55. dakikada El Bilal Toure ve 87. dakikada Kartal Kayra Yılmaz’dan buldu. Siyah-beyazlı ekipte ilk iki golün asistleri beklerden geldi. Abraham’ın kaydettiği ilk golde asisti sol bek Rıdvan Yılmaz, Toure’nin golünde ise sağ bek Taylan Bulut gerçekleştirdi. Yaz transfer döneminde kadroya katılan Taylan Bulut, Beşiktaş formasıyla ilk kez skora katkı sağladı.

2026’DA İLK MAÇ İLK GALİBİYET

2026 yılında sahaya çıkan Beşiktaş, yeni yılın ilk maçında kalesini gole kapatarak karşılaşmadan galip ayrıldı.

BEŞİKTAŞ, 2’DE 2 YAPTI

Türkiye Kupası’na deplasmandaki Fenerbahçe galibiyeti ile başlayan Beşiktaş, bu sonuçla birlikte kupada iki maçta iki galibiyet elde ederek puanını 6’ya yükseltti. Ankara Keçiörengücü ise kupada 3 puanda kaldı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Beşiktaş, Türkiye Kupası’ndaki bir sonraki karşılaşmasında Kocaelispor’un seyahatine çıkacak. Siyah-beyazlılar, ligde ise pazartesi günü Kayserispor’u konuk edecek. Ankara Keçiörengücü, kupadaki bir sonraki maçında sahasında Gaziantep FK’yı ağırlayacak.

