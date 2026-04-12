Beşiktaş, Antalyaspor’u 4-2 Yenerek Oh’u Öne Çıkardı

Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor’u ağırladığı karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.

BEŞİKTAŞ’IN GOLLERİ

Siyah-beyazlı ekip, maçta gollerini 4. dakikada Orkun Kökçü, 8. dakikada Jota Silva, 33. ve 59. dakikada Oh ile buldu. Oh, bu golleriyle ligdeki toplam gol sayısını 6’ya yükseltti.

OH’UN PERFORMANSI

24 yaşındaki futbolcu, sezon içerisinde Alanyaspor, Başakşehir, Göztepe ve Kasımpaşa maçlarında da birer gol atarak etkili bir performans sergiledi.

KUPA KATKISI

Ligde 2 asist de gerçekleştiren Oh, Türkiye Kupası’ndaki bir maçta da takımına skor katkısı sağladı.