Kahramanmaraş’Ta Trafik Kazasında Üç Kişi Yaralandı

kahramanmaras-ta-trafik-kazasinda-uc-kisi-yaralandi

KAZA ONİKİŞUBAT’TA MEYDANA GELDİ

Yaralamalı trafik kazası, Onikişubat ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi’nde gerçekleşti. Sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 46 FS 366 plakalı otomobil, seyir esnasında kontrolünü kaybederek takla attı.

OLAY YERİNE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, otomobildeki üç yaralıyı sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, hızlı bir şekilde ambulansla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

POLİS EKİPLERİ İNCELEME BAŞLATTI

Kaza sonrası, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Olayın detayları ve kazanın nedeni hakkında soruşturma sürüyor.

