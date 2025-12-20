Başakşehir İkitelli OSB’de Ayakkabı İmalathanesinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Edinilen bilgilere göre, Başakşehir İkitelli OSB’deki Aymakop Sanayi Sitesi’nde yer alan bir ayakkabı imalathanesinde henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Yangını gören vatandaşların yaptığı ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ekipleri ve çok sayıda itfaiye müdahale ekibi gönderildi.

YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik tedbirleri alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir buçuk saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı ve tamamen söndürüldü.

İKİTELLİ OSB’DE MADDİ HASAR

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili olarak inceleme başlatıldığı bildirildi.

