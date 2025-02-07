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Spor

Beşiktaş, Arroyo Ve Amir’i Kadroya Kattı!

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BEŞİKTAŞ’IN TRANSFER HAMLELERİ

Beşiktaş, sezon başında Çaykur Rizespor’a kiralanan Amir Hadziahmetovic ile yeniden anlaştı. Ayrıca, 18 yaşındaki Ekvadorlu kanat oyuncusu Keny Arroyo’yu da kadrosuna dahil etti. Transfer dönemindeki sessizliğini iki önemli anlaşma ile sona erdiren siyah beyazlılar, zaman kaybetmeden yeni oyuncuları eklemek adına adım attı.

MİDFIELD MEVKİİ GÜÇLENİYOR

Beşiktaş, bu sezon istediği performansı gösteremeyen orta saha oyuncuları Jean Onana, Al Musrati ve Cher Ndour ile yollarını ayırdıktan sonra, bu mevkide güçlenmek için Hadziahmetovic’i geri getirme kararı aldı. Rizespor ile yapılan görüşmeler sonucunda, yeşil mavililer olumlu bir cevap verdi ve oyuncu geri dönmeyi kabul etti.

Amir Hadziahmetovic’in pazar günü gerçekleşecek Kasımpaşa maçının ardından Beşiktaş’a katılması bekleniyor. Bu transfer ile birlikte Beşiktaş, kadrosunu güçlendirme noktasında önemli bir adım atmış oluyor.

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