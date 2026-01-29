Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı Transfer Açıklamalarında Bulundu

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Tüpraş Stadı’nda düzenlediği basın toplantısında, sezon içinde seçime ya da teknik direktör değişikliğine gitmeyeceklerini belirtti. Adalı, “Kalan 8 günde kaç transfer yapacaksınız?” sorusunu yanıtlayarak, bonservisi Inter’de bulunan Torino’da forma giyen Arnavut futbolcu Kristjan Asllani’nin bu akşam İstanbul’a geleceğini açıkladı. Adalı, “Planlamada 3 oyuncu daha var. Alternatif oyuncular var, gelecek seneye yönelik. Daha genç futbolculardan oluşan bir liste var. Avrupa’da transfer dönemi sona ermeden, son dakikaya kadar değerlendireceğiz. Minimum 4 oyuncu transfer edeceğiz, Yasin Özcan dahil değil! Kaleci transferi yapacağız,” ifadelerini kullandı.

ADALI’DAN AÇIKLAMA

Başkan Adalı, gündemdeki spekülasyonlara yanıt verirken, “4 yönetim kurulu üyemizin istifa ettiği yönündeki haberler asılsızdır. Bu, taraftarlarımızı ve camiamızı tahrik etme çabasıdır. Yalan haberler gündem olurken, daha ciddi meselelerle uğraşmamız gerekiyor,” dedi. Beşiktaş hisseleriyle ilgili SPK tarafından verilen cezalara da değinen Adalı, “Cumhuriyet Başsavcılığını göreve davet ediyorum,” şeklinde konuştu.

DİKİLITAŞ PROJESİNE DİKKAT

Dikilitaş projesi hakkında da konuşan Adalı, “Bu konuda aslı astarı olmayan bilgiler kasıtlı olarak yayılıyor. 400 milyon doların altında gelir elde edilmeyecek. Beşiktaş’ın bu projeden payı %50’dir. Bu durumda bize gelecek asgari rakam 200 milyon dolardır,” açıklamasını yaptı. Adalı, Beşiktaş’ın mali durumunun ciddi şekilde düzeltilmesi gerektiğini vurguladı.

EKSİK OLDUĞU KADAR GÜÇLÜ BİR KADRO

Futbol takımıyla ilgili yorumlarda bulunan Adalı, “Futbol takımımız istediği sonuçları alamadı. Ancak bu durum şampiyonluk hedefinden uzaklaşmamız için bir bahane olamaz. Beşiktaş’ın kaliteli bir futbolcu kadrosu var. Yapacağımız transferlerde takım ruhu taşıyan isimler getireceğiz,” dedi. Sergen Yalçın’a olan inancını tekrar dile getiren Adalı, “Bu camianın sezon devam ederken ne yeni bir seçime, ne başkan ne de teknik direktör değişikliğine tahammülü mevcut değil,” görüşünü paylaştı.

PROTESTOLAR VE HEDEF AVRUPA

Taraftarların tepkilerini anladığını belirterek, “Protestolar başlayabilir ama çocuklarımızın kendilerini değersiz hissetmemesi için destek çağrısında bulunuyorum. Bu sezon bir şekilde Avrupa’ya katılacağız,” diyen Adalı, hedeflerinin her zaman şampiyonluk olduğunu da ekledi. Transfer süreci hakkında bilgi verirken, “Gecikmeler oldu ama Beşiktaş’ın tek kuruşunu heba etmeyeceğim,” ifadelerini kullandı.

GELECEK TRANSFERLER

Son olarak, transfer dönemi için planlarını açıklayan Adalı, “İki futbol takımının maaşlarını ödüyoruz. Gecikmeler yaşandı ama ben pahalı oyuncu alma noktasında dikkatli davranacağım. Minimum 4 oyuncu transfer edeceğiz ve Kristjan Asllani’nin bu akşam İstanbul’a geleceği kesin,” dedi. Beşiktaş, gelecek için umut veriyor.