Gündem

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı TUTUKLANDI

besiktas-belediye-baskan-yardimcisi-tutuklandi

İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Aziz İhsan Aktaş’ın liderliğini yaptığı suç örgütü ile ilgili rüşvet verme yoluyla belediye başkanları ve üst düzey yöneticilere ihaleleri organize etme suçlamasıyla bir soruşturma başlattı. Bu kapsamda, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

Beşiktaş Belediyesi’nde gerçekleştirilen ihaleye fesat karıştırma davası ile alakalı olarak Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz ve beraberindeki 5 kişi, mahkemeye sevk edildi. Yapılan yargılama sonucunda, bu 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNEMLİ

Gündem

Çavuşoğlu’nun Yası Yaşanıyor

Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun dün hayatını kaybeden babası Osman Çavuşoğlu, düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Gündem

İstanbul’da İnşaatta Göçük Meydana Geldi

İstanbul Ataşehir'deki Ferhatpaşa Mahallesi'nde bir inşaat alanında meydana gelen göçükte 3 işçi yaralandı. İşçiler, toprak altında kalma tehlikesi yaşadı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.