Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı TUTUKLANDI

İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Aziz İhsan Aktaş’ın liderliğini yaptığı suç örgütü ile ilgili rüşvet verme yoluyla belediye başkanları ve üst düzey yöneticilere ihaleleri organize etme suçlamasıyla bir soruşturma başlattı. Bu kapsamda, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

Beşiktaş Belediyesi’nde gerçekleştirilen ihaleye fesat karıştırma davası ile alakalı olarak Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz ve beraberindeki 5 kişi, mahkemeye sevk edildi. Yapılan yargılama sonucunda, bu 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.