Beşiktaş, Can Keleş’i Kocaelispor’a Gönderdi

TRANSFERE VEDA SÜRECİ

Yaz transfer döneminde önemli isimleri kadrosuna ekleyen Beşiktaş, David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü ve Wilfred Ndidi’yle birlikte bir veda anı yaşadı. Geçen sezonun başında Fatih Karagümrük’ten 2.75 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Can Keleş, kiralık olarak takımdan ayrıldı. Süper Lig’in yeni ekibi Kocaelispor, genç hücum oyuncusunu sezon sonuna kadar kiraladı.

RESMİ AÇIKLAMA

Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Profesyonel futbolcumuz Can Keleş, 2025-26 sezonu sonuna kadar Kocaelispor’a geçici transfer olmuştur. Can Keleş’e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.”

Beşiktaş forması altında 6 resmi maça çıkan 23 yaşındaki Can Keleş, bu süreçte gol veya asist katkısı yapamadı. Geçen sezonun ikinci yarısında Kasımpaşa’ya kiralanan futbolcu, burada 16 maça çıkmış ve bu karşılaşmalarda 3 gol ile 3 asistle başarılı bir performans göstermişti. 2.2 milyon euro piyasa değeri bulunan Keleş, yeni takımı Kocaelispor’da kendisini kanıtlama fırsatı bulacak.