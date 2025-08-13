Beşiktaş, Can Keleş’i Kocaelispor’a Gönderdi

YENİ TRANSFERLER VE VEDA

Yaz transfer döneminde Beşiktaş, David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü ve Wilfred Ndidi’yi kadrosuna katarak önemli bir hamle yaptı. Ancak siyah-beyazlılarda bir veda gerçekleşti. Geçen sezonun başında Fatih Karagümrük’ten 2.75 milyon euro bonservis bedeli ile transfer edilen Can Keleş, kiralık olarak Beşiktaş’tan ayrıldı. Süper Lig’in yeni ekibi Kocaelispor, genç hücum oyuncusunu sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

GEÇİCİ TRANSFER AÇIKLAMASI

Kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Can Keleş, 2025-26 sezonu sonuna kadar Kocaelispor’a geçici transfer olmuştur. Can Keleş’e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız” denildi. Bu açıklama, Can Keleş’in yeni bir başlangıç için hazırlanmasına yönelik bir fırsat sunduğunu gösteriyor.

BEŞİKTAŞ’TA KISIR PERFORMANS

Can Keleş, Beşiktaş formasıyla sadece 6 resmi maçta oynama şansı buldu ve bu süreçte gol veya asist katkısı yapamadı. Önceki sezonun ikinci devresinde Kasımpaşa’ya kiralanan futbolcu, burada 16 maça çıkarak 3 gol ve 3 asist yapmayı başardı. 2.2 milyon euro piyasa değeri bulunan oyuncunun, Kocaelispor’da daha fazla süre bulması bekleniyor.