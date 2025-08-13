Beşiktaş, Can Keleş’i Kocaelispor’a Kiraladı

BEŞİKTAŞ’TA VEDA DÖNEMİ

Yaz transfer döneminde David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü ve Wilfred Ndidi’yi kadrosuna katan Beşiktaş, bir veda sürecine girdi. Siyah-beyazlı ekip, geçen sezonun başında Fatih Karagümrük’ten 2.75 milyon euro bonservis bedeli ile transfer ettiği Can Keleş’i kiralık olarak göndermeye karar verdi. Süper Lig’in yeni ekibi Kocaelispor, genç hücum oyuncusunu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

KULÜPTEN AÇIKLAMA YAPILDI

Kulüpten yapılan açıklamada “Profesyonel futbolcumuz Can Keleş, 2025-26 sezonu sonuna kadar Kocaelispor’a geçici transfer olmuştur. Can Keleş’e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.” ifadelerine yer verildi.

BEŞİKTAŞ’TA FIRSAT BULDU

23 yaşındaki Can Keleş, Beşiktaş formasıyla toplamda sadece 6 resmi maçta sahaya çıktı fakat bu süreçte gol veya asist katkısı sağlayamadı. Geçen sezonun ikinci yarısında Kasımpaşa’ya kiralanan Keleş, burada 16 maça çıkarak 3 gol ve 3 asistle oynadı. 2.2 milyon euro piyasa değeri bulunan genç futbolcu, kiralık geçişiyle yeni bir başlangıç yapma fırsatı buluyor.