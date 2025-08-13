Beşiktaş, Can Keleş’i Kocaelispor’a Verdi

BEŞİKTAŞ’TA VEDA

Bu yaz transfer döneminde David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü ve Wilfred Ndidi’yi kadrosuna katan Beşiktaş’ta dikkat çeken bir ayrılık yaşandı. Siyah-beyazlı ekip, geçtiğimiz sezonun başında Fatih Karagümrük’ten 2.75 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Can Keleş’i kiralık olarak göndermeye karar verdi. Süper Lig’in yeni ekibi Kocaelispor, genç hücum oyuncusunu sezon sonuna kadar kiralık olarak aldı.

KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA

Kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Can Keleş, 2025-26 sezonu sonuna kadar Kocaelispor’a geçici transfer olmuştur. Can Keleş’e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.” ifadelerine yer verildi.

BEŞİKTAŞ’TA SINIRLI ŞANS BULDU

Beşiktaş formasıyla sadece 6 resmi maçta şans bulan 23 yaşındaki futbolcu, bu süreçte gol veya asist katkısı yapamadı. Geçen sezonun ikinci yarısında Kasımpaşa’ya kiralanan Can, burada 16 maça çıktı. 2.2 milyon euro piyasa değeri bulunan futbolcu, Kasımpaşa’daki performansında 3 gol ve 3 asistle dikkat çekti.