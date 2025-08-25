Beşiktaş, El Bilal Toure’yi KAP’a bildirdi

BEŞİKTAŞ’TA HAREKETLİ GÜNLER BAŞLADI

Süper Lig’e 3 puanla başlangıç yapan Beşiktaş, Avrupa’da UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Lausanne ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlı ekip, son olarak Atalanta’da forma giyen santrfor oyuncusu El Bilal Toure’nin kiralık transferi için görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na duyurdu. Beşiktaş’ın yaptığı açıklamada, “Profesyonel Futbolcu El Bilal Touré’nin şarta bağlı satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda oyuncu ve kulübü Atalanta Bergamo ile görüşmelere başlanmıştır” ifadeleri yer aldı.

GOLCÜ OYUNCU BUGÜN İSTANBUL’A GELİYOR

İlgili golcü oyuncunun, bugün saat 14.45’te İstanbul’a geleceği öğrenildi. El Bilal Toure, 2023 yazında Atalanta’ya 30 milyon euro karşılığında transfer oldu. 23 yaşındaki futbolcu, 2024 yazında Stuttgart’a kiralanmış ve bu sezonun başında tekrar döndü. Atalanta ve Stuttgart formaları ile toplamda 17’şer maça çıkan Toure, her iki takımda da 3 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.