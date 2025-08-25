Spor

Beşiktaş, El Bilal Toure’yi KAP’a bildirdi

besiktas-el-bilal-toure-yi-kap-a-bildirdi

Beşiktaş, Süper Lig’e 3 puanla başlayarak olumlu bir başlangıç yaptı. Şimdi ise Avrupa’da UEFA Konferans Ligi play-off turunda Lausanne ile karşılaşacak. Bu süreçte, siyah-beyazlı ekipte bazı gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş, son olarak Atalanta’da forma giyen santrfor El Bilal Toure’nin kiralık transferi için çalışmalara başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden duyurdu. Yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbolcu El Bilal Touré’nin şarta bağlı satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda oyuncu ve kulübü Atalanta Bergamo ile görüşmelere başlanmıştır.” denildi.

GELİŞİ İSTANBUL’A

Golcü oyuncu, bugün saat 14.45’te İstanbul’a ulaşacak. El Bilal Toure, 2023 yazında 30 milyon euro karşılığında Atalanta’ya transfer olmuştu. 23 yaşındaki futbolcu, 2024 yazında Stuttgart’a kiralanmış ve bu sezon başında geri dönmüştü. El Bilal Toure, hem Atalanta hem de Stuttgart formalarıyla 17’şer maçta görev alarak, iki takımda 3 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

ÖNEMLİ

Gündem

Hollandalı Aile Otelde Ölü Bulundu

Fatih'teki bir otelde ölü bulunan iki kardeşle ilgili yeni bilgiler gün yüzüne çıktı. Kardeşlerin yemek yedikleri restoran sahipleri gözaltına alındı ve numuneler analiz için gönderildi.
Ekonomi

Kamu Araç Sayısı 130 Bine Ulaştı

Türkiye’de kamu kurumlarının araç sayısı 130 bini geçti ve 2023'ün ilk çeyreğinde araç kiralamaya 1,9 milyar TL harcandı. Avrupa ile karşılaştırıldığında, Türkiye’nin filo büyüklüğü dikkat çekici.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.