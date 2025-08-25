Beşiktaş, El Bilal Toure’yi KAP’a bildirdi

Beşiktaş, Süper Lig’e 3 puanla başlayarak olumlu bir başlangıç yaptı. Şimdi ise Avrupa’da UEFA Konferans Ligi play-off turunda Lausanne ile karşılaşacak. Bu süreçte, siyah-beyazlı ekipte bazı gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş, son olarak Atalanta’da forma giyen santrfor El Bilal Toure’nin kiralık transferi için çalışmalara başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden duyurdu. Yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbolcu El Bilal Touré’nin şarta bağlı satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda oyuncu ve kulübü Atalanta Bergamo ile görüşmelere başlanmıştır.” denildi.

GELİŞİ İSTANBUL’A

Golcü oyuncu, bugün saat 14.45’te İstanbul’a ulaşacak. El Bilal Toure, 2023 yazında 30 milyon euro karşılığında Atalanta’ya transfer olmuştu. 23 yaşındaki futbolcu, 2024 yazında Stuttgart’a kiralanmış ve bu sezon başında geri dönmüştü. El Bilal Toure, hem Atalanta hem de Stuttgart formalarıyla 17’şer maçta görev alarak, iki takımda 3 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.