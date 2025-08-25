Spor

Beşiktaş, El Bilal Toure’yi KAP’a bildirdi

BEŞİKTAŞ’TA HAREKETLİ GÜNLER

Süper Lig’e 3 puanla başlayan Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Lausanne ile oynamaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlı ekipte transfer gündemi canlı kalırken, son olarak Atalanta’da forma giyen santrfor El Bilal Toure’nin kiralık transferi için görüşmelere başlandığı duyuruldu. Beşiktaş, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na şu açıklamayı yaptı: “Profesyonel Futbolcu El Bilal Touré’nin şarta bağlı satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda oyuncu ve kulübü Atalanta Bergamo ile görüşmelere başlanmıştır.”

TÜM GÖZLER EL BILAL TOURE’DE

El Bilal Toure, bugün saat 14.45’te İstanbul’a gelerek Beşiktaş ile görüşmelere başlayacak. 2023 yazında Atalanta’ya 30 milyon euro karşılığında transfer olan 23 yaşındaki futbolcu, bu sezona Stuttgart’ta kiralık olarak başlamış ve ardından geri dönmüştü. Atalanta ve Stuttgart formalarıyla toplamda 34 maça çıkan Toure, her iki takımda da 3 gol ve 1 asistlik bir performans sergileyerek dikkat çekti.

