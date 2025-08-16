Beşiktaş, Eljif Elmas’ı İstemedi

Spor

Fenerbahçe’de 5 yıl önce forma giyen, ardından Napoli’ye transfer olan ve Leipzig’de de oynayan Eljif Elmas hakkında dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. Tuttomercatoweb’de yer alan bilgilere göre, 25 yaşındaki Kuzey Makedonyalı futbolcu için Beşiktaş kulübü devreye girdi.

Eljif Elmas’ın Beşiktaş’ın yaptığı 5 milyon euro maaş teklifini reddettiği belirtiliyor. Futbolcunun kariyerine Serie A veya Premier Lig’de devam etmek istediği ifade ediliyor.

Geçtiğimiz sezon Leipzig ve Torino formasıyla toplamda 19 maça çıkarak 4 gol atıp 1 asist yapan Eljif Elmas, 2017-2019 yılları arasında Fenerbahçe’de mücadele etti. Ayrıca, Napoli’nin 2022-23 sezonunda İtalya Serie A şampiyonluğunu kazanmasında önemli bir rol oynamıştı.

