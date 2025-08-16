Beşiktaş, Eljif Elmas’ı İstemedi

FLAŞ İDDİA: ELJİF ELMAS’A BEŞİKTAŞ TEKLİFTE BULUNDU

5 yıl önce Fenerbahçe’de oynayan ve ardında Napoli’ye transfer olan, daha sonra Leipzig forması giyen Eljif Elmas hakkında dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. Tuttomercatoweb’de yayımlanan habere göre, 25 yaşındaki Kuzey Makedonyalı futbolcu için Beşiktaş devrede.

GİZLİLİK VE REDDİYOR

Eljif Elmas’ın Beşiktaş’ın yaptığı 5 milyon euro maaş teklifini geri çevirdiği ifade ediliyor. Futbolcunun artık Serie A veya Premier Lig’de oynamak istediği öne sürülüyor.

GEÇEN SEZONUN PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Leipzig ve Torino formalarıyla 19 maçta mücadele eden Eljif Elmas, bu karşılaşmalarda 4 gol atıp 1 asist yaptı. 2017-2019 yılları arasında Fenerbahçe’de ter döken Elmas, Napoli’nin 2022-23 sezonunda İtalya Serie A şampiyonluğu yaşamasına da alt yapı sağladı.