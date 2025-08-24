Beşiktaş, Emrecan Terzi’yi Kiraladı

EMRECAN TERZİ KİRALANDI

Beşiktaş, genç oyuncusu Emrecan Terzi’yi kiralama sürecini tamamladı. Siyah-beyazlı kulüpten iletilen bilgilere göre, genç sol bek, Trendyol 1. Lig takımlarından Serik Spor’a kiralanıyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Beşiktaş’tan aktarılana göre, “Profesyonel futbolcumuz Serkan Emrecan Terzi’nin 2025-26 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Serik Spor ile anlaşmaya varılmıştır.” açıklaması yapıldı. Bu transfer, Beşiktaş’ın gelişim odaklı politikası doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.