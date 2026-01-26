Beşiktaş Eyüpspor İle Deplasmanda Eşitliği Sağladı

Süper Lig’in 19. haftasında Beşiktaş, Eyüpspor ile deplasmanında karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda gerçekleşen mücadele 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı. Beşiktaş, 6. dakikada Orkun Kökçü’nün golüyle 1-0 öne geçti ve ilk devreyi bu skorla tamamladı.

BEŞİKTAŞ YİNE SKORU KORUYAMADI

Eyüpspor, ikinci yarının başlarında 57. dakikada Umut Bozok’un kaydettiği golle eşitliği sağladı. 65. dakikada ise penaltı atışından Emre Akbaba’nın golü ile durumu 2-1’e getirdi. Ancak Beşiktaş, Cengiz Ünder’in 76. dakikada attığı golle karşılaşmayı 2-2’ye getirdi.

CENGİZ’İN GOLÜ SKORU BELİRLEDİ

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 33’e, Eyüpspor ise 15’e yükseltti. Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş, sahasında Konyaspor’u konuk edecek. Eyüpspor ise Alanyaspor deplasmanına gidecek.