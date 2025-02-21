Beşiktaş, Eyüpspor Karşısında 3-1 Galip

MAÇIN HEYECANI SÜRÜYOR

Süper Lig’de 2024-2025 sezonu heyecanla devam ediyor. Ligin 25. hafta karşılaşmasında Arda Turan’ın teknik direktörlüğündeki Eyüpspor ile Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, hakem Muhammet Ali Metoğlu’nun düdük çaldığı maçta Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda karşılaştı. Beşiktaş, 1-0 geride olduğu bu zorlu mücadeleyi 3-1’lik skorla kazanmayı başardı.

EYÜPSPOR HIZLA AÇILIŞ GOLÜNÜ ATTI

Mücadelenin başlama düdüğü ile birlikte Eyüpspor, henüz ilk dakikada Tayfur Bingöl’ün attığı golle öne geçti.

BEŞİKTAŞ GOL YİYOR, HIZLA CEVAP VERİYOR

Beşiktaş, bu gole 18. dakikada Rafa Silva ile yanıt verdi ve eşitliği sağladı.

RASHICA İLE BEŞİKTAŞ ÖNE GEÇİYOR

Siyah-beyazlılar, ilk yarının son dakikalarında 45+2’de Rashica’nın attığı golle soyunma odasına 2-1 önde girdi.

SEMİH’İN GOLÜ FARKI İKİYE ÇIKARDI

İkinci yarıda etkili oyununu sürdüren Beşiktaş, 60. dakikada Semih Kılıçsoy ile farkı ikiye çıkardı. Maçın kalan bölümünde başka gol sesi çıkmadı ve Beşiktaş, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

KENNY ARROYO, İLK DEFA SAHADA

Beşiktaş’ın yeni transferi Kenny Arroyo, 76. dakikada Joao Mario’nun yerine oyuna girerek, 19 yaşında ilk kez Beşiktaş forması ile sahada yer aldı.

BEŞİKTAŞ, GAZİANTEP FK DEPLASMANINA GİDECEK

Bu galibiyetle birlikte puanını 41’e çıkaran Ole Gunnar Solskjaer’in öğrencileri, bir sonraki maçında Kayserispor’u konuk edecek. Arda Turan’ın ekibi Eyüpspor ise 40 puanla Gaziantep FK deplasmanına gidecek.