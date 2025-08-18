Beşiktaş, Eyüpspor’u 2-1 Yendi

Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun coşkusu devam ediyor. Ligin 2. hafta mücadelesinde, Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer’ın yönetiminde, Selçuk Şahin’in çalıştırdığı Eyüpspor ile Dolmabahçe Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Hakem Halil Umut Meler’in yönettiği karşılaşmada, Beşiktaş, son dakikada bulduğu golle rakibini 2-1 mağlup etti.

Beşiktaş, Abraham’la Öne Geçiyor

Beşiktaş, mücadelede 19. dakikada Tammy Abraham’ın penaltı golü ile öne geçti. Ancak Eyüpspor, bu avantaja 29. dakikada Mame Thiam ile karşılık vererek skoru 1-1’e getirdi.

İlk Yarının Eşitliği

Maçın ilk yarısında başka gol olmadı ve takımlar soyunma odasına 1-1’lik eşitlikle gitti.

Galibiyet Golü Rafa’dan Geldi

Karşılaşmanın ikinci yarısında uzun bir süre gol sesi çıkmadı. Ancak Rafa Silva, 90+6. dakikada Beşiktaş’ı öne geçiren golü attı. Böylece siyah-beyazlılar maçı 2-1 kazanmayı başardı.

Eyüpspor’un Puanı Yok

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, 1 maçı eksik olmasına rağmen 3 puanla 6. sıraya yerleşti. Eyüpspor ise henüz puan kazanamayarak 17. sırada konumladı.

Beşiktaş’ın Maçı Ertelendi

Beşiktaş, Konferans Ligi play-off aşamasında İsviçre’nin Lausanne takımıyla mücadele edecek. Bu nedenle Süper Lig’in 3. haftasında Konyaspor ile yapacağı maç ileri bir tarihe ertelendi. Eyüpspor ise bir sonraki lig maçında Alanyaspor’u konuk edecek.