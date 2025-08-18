Beşiktaş, Eyüpspor’u 2-1 Yendi

BEŞİKTAŞ VE EYÜPSPOR’UN KARŞILAŞMASI

Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun heyecanı sürüyor. Ligin 2. hafta karşılaşmasında Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş ile Selçuk Şahin’in teknik direktörlüğünü yaptığı Eyüpspor, hakem Halil Umut Meler’in yönettiği maçta Dolmabahçe Stadyumu’nda bir araya geldi. Beşiktaş, son dakikada attığı golle mücadeleyi 2-1’lik skorla kazanmayı başardı.

BEŞİKTAŞ, ABRAHAM’LA ÖNE GEÇİYOR

Beşiktaş, maçın 19. dakikasında Tammy Abraham’ın penaltı golüyle öne geçti. Eyüpspor, 29. dakikada Mame Thiam ile karşılık vererek skoru 1-1’e taşıdı. İlk yarıda başka gol olmayınca takımlar soyunma odasına 1-1’lik eşitlik ile gitti.

GALİBİYET GOLÜ 90+6’DA

İkinci yarıda uzun süre gol atılamazken Rafa Silva, 90+6’da Beşiktaş’a galibiyet getiren golü attı. Siyah-beyazlılar karşılaşmayı 2-1’lik sonuçla tamamladı.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, 1 maçı eksik olmasına rağmen 3 puanla 6. sırada yer aldı. Eyüpspor ise henüz puan almadığı için 17. sırada konumlandı.

BEŞİKTAŞ’IN MAÇI ERTELENDİ

Beşiktaş, Konferans Ligi play-off aşamasında İsviçre’nin Lausanne takımıyla karşılaşacak. Bu nedenle Süper Lig’in 3. haftasında oynanacak Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi. Eyüpspor ise ligi takip eden maçında Alanyaspor’u konuk edecek.