Beşiktaş, Fenerbahçe’yi 1-0 Yendi

BEŞİKTAŞ’IN GALİBİYETİ

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe’ye konuk olarak 1-0’lık skorla galip geldi. Siyah-beyazlı ekip, Gedson Fernandes’in kaydettiği golle Kadıköy’den üç puanla ayrılırken, Fenerbahçe’nin şampiyonluk hedefi ciddi bir darbe aldı.

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ

Fenerbahçe, zirvenin 8 puan gerisinde kalırken, taraftarlar takımlarına karşı tepkilerini dile getirdi. Öte yandan, lider Galatasaray’ın yıldız oyuncuları Mauro Icardi ve Victor Osimhen sosyal medyadan peş peşe paylaşımlar yaptı.

ICARDİ’DEN İLTİFAT

İlk olarak gülümseyen aslan fotoğrafı paylaşan Icardi, daha sonra geçen sezonun şampiyonluk kutlamalarına dair bir fotoğrafla dikkat çekti. Icardi’nin diğer gönderisinde ise “Mayıs gelince… Neler olacağını zaten biliyoruz.” ifadeleri dikkat çekti.