Beşiktaş, Fenerbahçe’yi 1-0 Yendi

BEŞİKTAŞ’IN GALİBİYETİ

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe’yi deplasmanda 1-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Siyah-beyazlı takım, Gedson Fernandes’in attığı golle Kadıköy’den 3 puanla ayrılırken, Fenerbahçe şampiyonluk yarışında büyük bir darbe aldı.

FENERBAHÇE TARAFTARINDAN TEPKİ

Zirvenin 8 puan gerisinde kalan sarı-lacivertliler, mağlubiyetin ardından taraftarların tepkisini çekti. Fenerbahçe’nin bu sonuçla birlikte şampiyonluk umutları azalırken, lider Galatasaray’dan da etkili sosyal medya paylaşımları geldi.

GALATASARAY YILDIZLARINDAN PAYLAŞIM

Galatasaray’ın yıldızlarından Mauro Icardi, sosyal medya hesabında gülümseyen bir aslan fotoğrafı paylaştı. Daha sonra ise geçtiğimiz sezonki şampiyonluk kutlamalarına dair bir fotoğraf paylaşımında bulunarak “Mayıs gelince… Neler olacağını zaten biliyoruz.” ifadelerini kullandı.