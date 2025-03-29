Beşiktaş – Galatasaray Derbisi Başlıyor!

DERBİ HEYECANI TÜPRAŞ STADYUMU’NDA YAŞANACAK

Bu akşam saat 20.30’da, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Tüpraş Stadyumu, Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki dev derbiye ev sahipliği yapacak. Maç, beIN SPORTS üzerinden naklen yayımlanacak. İki ezeli rakip arasındaki bu karşılaşma öncesi heyecan en üst seviyeye ulaştı. Takımlar sahada nasıl bir performans sergileyecek? Taraftarlar nelere tanıklık edecek? İşte derbi hakkında bilmeniz gereken her şey.

BEŞİKTAŞ’IN GALİBİYET HEDEFİ

Bu sezon dalgalı bir grafik çizen Beşiktaş, taraftarlarını umutlandırmayı başardı. 26 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 44 puanla ligde 4. sırada yer alıyor. Bu derbi, Kartal için büyük bir dönüm noktası olabilir. Lideri evinde devirip zirve mücadelesine dahil olmak isteyen Beşiktaş, sahada taraftarının manevi gücünden faydalanarak mücadele edecek.

GALATASARAY ZİRVEYİ KORUMAKTA ISRARCI

Lider konumundaki Galatasaray, bu sezon adeta durdurulamıyor. 27 maçta 22 galibiyet ve 5 beraberlik elde ederek 71 puana ulaşan sarı kırmızılı takım, derbide yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Tüpraş Stadyumu’nda Beşiktaş’ı mağlup ederek şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşmayı hedefliyor. Taraftarlar, bu zorlu deplasmandan galibiyetle dönmeyi bekliyor.

SOSYAL MEDYA FIRTINASI: DERBİ PAYLAŞIMLARI

Derbi öncesinde iki kulüp de sosyal medya platformlarında taraftarlarını coşturacak paylaşımlarda bulundu. Galatasaray, sessiz ama etkili bir maç günü videosu yayınlayarak dikkat çekti. Beşiktaş ise enerjik bir video ile taraftarlarına “Hazır mısınız?” diye sordu. Bu paylaşımlar, derbi heyecanını yine artırdı.