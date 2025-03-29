Beşiktaş – Galatasaray Derbisi Heyecanı Zirvede

DERBİ HEYECANI TÜPRAŞ STADYUMU’NDA BAŞLIYOR

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında futbolseverler Tüpraş Stadyumu’na odaklanacak. Beşiktaş ile Galatasaray’ın karşı karşıya geleceği dev derbi bu akşam saat 20.30’da başlayacak ve beIN SPORTS üzerinden naklen yayınlanacak. İki ezeli rakibin arasındaki mücadele öncesi taraftarlarda büyük bir heyecan taşınıyor. Peki, hangi takım nasıl bir performans gösterecek? İşte derbiye dair bilmeniz gereken her şey…

BEŞİKTAŞ GALİBİYET HEDEFİNDE

Beşiktaş, bu sezon dalgalı bir performansa sahip olmasına rağmen bu durumu taraftarını umutlandırmak için kullandı. 26 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan siyah-beyazlı ekip, topladığı 44 puanla ligde 4. sırada bulunuyor. Bu derbi, Beşiktaş için kritik bir fırsat olabilir. Evinde liderin altını oyma hedefinde olan Beşiktaş, taraftarının desteğiyle sahaya çıkmayı planlıyor.

GALATASARAY ZİRVEDE KALMAK İSTİYOR

Lider konumda bulunan Galatasaray ise durdurulamaz bir performans sergiliyor. 27 maçta 22 galibiyet ve 5 beraberlik alarak 71 puanla zirvede yer alan sarı-kırmızılı ekip, yenilmezlik serisini derbide de sürdürme peşinde. Tüpraş Stadyumu’nda Beşiktaş’ı yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir adım daha atmak istiyor. Taraftarlar, takımının bu zorlu deplasmandan galip dönmesini bekliyor.

SOSYAL MEDYA RÜZGARI ESTİ

Derbi öncesinde iki kulüp sosyal medya platformlarında taraftarlarını heyecanlandırdı. Galatasaray, kendine güvenen bir maç günü videosuyla dikkat çekerken, Beşiktaş ise enerjik bir video ile taraftarlarına “Hazır mısınız?” sorusunu yöneltti. Bu paylaşımlar, derbi havasını daha da ısıttı!