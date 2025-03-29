Gündem

Beşiktaş-Galatasaray Derbisinde Kritik Anlar

besiktas-galatasaray-derbisinde-kritik-anlar

MAÇIN BAŞLANGICI VE İLK GOL

Karşılaşma, Gedson Fernandes’in vuruşuyla başladı. 23. dakikada Beşiktaş, Rafa Silva’nın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Silva, orta sahadan taşıdığı top ile Davinson Sanchez’i geçerek fileleri havalandırıyor.

GALATASARAY’IN ZOR DAKİKALARI

Galatasaray, 33. dakikada Przemyslaw Frankowski’nin Ernest Muçi’ye yaptığı faul nedeniyle zor anlar yaşadı. Hakem Yasin Kol, öncelikle sarı kart gösteriyor ancak VAR incelemesi sonrasında kararı kırmızı karta çeviriyor. Bu gelişme sonrası Galatasaray, 38. dakikadan itibaren sahada 10 kişi kalıyor. Ancak buna rağmen 45. dakikada, Lucas Torreira ceza sahası dışından attığı golle durumu 1-1 yapıyor. İlk yarı bu sonuçla tamamlanıyor.

İkinci yarıda maçın temposu düşmüyor. 66. dakikada Gedson Fernandes, Beşiktaş’ı yeniden öne geçiriyor: 2-1. 69. dakikada ise Barış Alper Yılmaz ile Arthur Masuaku arasında topsuz alanda yaşanan bir gerginlik, sahada karışıklığa yol açıyor. Hakem Kol, her iki oyuncuya da sarı kart gösteriyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Kenan Yıldız’ın Golüyle Juventus Kazandı

Juventus, Serie A'nın 30. hafta maçında Genoa'yı 1-0 yenerek yeni teknik direktörü Igor Tudor yönetimindeki debutunu kazandı. Golü milli futbolcu Kenan Yıldız attı.
Gündem

Barış Alper ve Masuaku Arasında Gerginlik

Trendyol Süper Lig'deki Beşiktaş-Galatasaray derbisinde, 69. dakikada Barış Alper Yılmaz ve Arthur Masuaku arasındaki gerginlik, sarı kartlarla sonuçlanan bir arbedeye yol açtı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.