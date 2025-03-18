Beşiktaş-Galatasaray Derbisinin Hakemi Kim Olacak?

HAKEM TARTIŞMASI DEVAM EDİYOR

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak olan derbi için hakem seçimi tartışmaları sürüyor. Kritik maçta yerli ya da yabancı hakemin görev alacağı büyük bir merak konusu haline geldi. Beşiktaş, “Kesinlikle Galatasaray maçını yabancı hakemle oynayacağız. Bu kararımızdan bizi kimse döndüremez” ifadesiyle yabancı hakem talebini net bir şekilde ortaya koydu. Ancak Galatasaray cephesi bu konuda henüz net bir açıklama yapmamış durumda.

Türkiye Futbol Federasyonu’na Dikkatler Yoğunlaştı

Karar aşamasında gözler Türkiye Futbol Federasyonu’na çevrildi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve MHK, yerli hakem düşüncesinde ısrarcı olurken, yabancı hakem isteyen yöneticilerin de bulunduğu bildiriliyor. Bir TFF üyesi ise bu konuda çekimser kalmayı tercih ediyor. Sabah gazetesinin haberine göre, eğer yerli hakem atanırsa Beşiktaş-Galatasaray derbisini Halil Umut Meler’in yöneteceği iddiaları gündemde yer alıyor.

DERBİ TARİHİ

Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki bu önemli derbi, 29 Mart Cumartesi günü saat 20.30’da oynanacak ve futbolseverlerin sabırsızlıkla beklediği bir karşılaşma haline geldi.