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Beşiktaş-Galatasaray Derbisinin VAR Hakemi Belirlendi

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BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİSİNDE GÖREV YAPACAK VAR HAKEMİ AÇIKLANDI

Merkez Hakem Kurulu (MHK), bu akşam saat 20.30’da Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleştirilecek Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR hakemini duyurdu. Polonyalı hakem Pawel Pskit, Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak bu önemli karşılaşmada görev yapacak.

GENEL HAKEM GÖREV DAĞILIMI

AVAR hakemi olarak Onur Özütoprak belirlendi. Maçın orta hakemi Yasin Kol olacak. Kol’un yardımcı hakemleri Abdullah Bora Özkara ve Samet Çiçek olarak atanacak. Dördüncü hakem görevini Çağdaş Altay üstlenecek. Süper Lig’de oynaması beklenen diğer maçlarda görev alacak VAR ve AVAR hakemleri ise şu şekilde belirlendi:

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