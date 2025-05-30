Beşiktaş, Galatasaray’ı 91-75 yendi

BEŞİKTAŞ GALİBİYETİ KAZANDI

Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinde Beşiktaş ile Galatasaray arasında çok heyecanlı bir maç oynandı. Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleşen karşılaşmayı Beşiktaş, 91-75’lik bir skorla kazanarak önemli bir üstünlük elde etti.

İLK PERİYOT BEŞİKTAŞ’IN ÜSTÜNLÜĞÜYLE BAŞLADI

Maç, her iki takımın birbirine karşılıklı basketler atmasıyla başladı. İkinci periyoda 26-21 önde giren Beşiktaş, soyunma odasına da 46-40 önde gitti. Farkı artıran siyah-beyazlı takım, 3’üncü periyodu 71-51’lik skorla tamamladı. Beşiktaş, son periyotta da aynı üstünlüğünü koruyarak maçı 91-75 kazanıp seride 1-0 öne geçti.

SERİNİN İKİNCİ MAÇI 1 HAZİRAN’DA OLACAK

Serinin ikinci maçı, 1 Haziran Pazar günü saat 20.30’da Basketbol Gelişim Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Eğer Beşiktaş bu maçı kazanırsa play-off yarı finaline yükselecek, kaybetmesi durumunda ise 3’üncü ve son maç yapılacak.

Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı’nın önemli oyuncularından Ebrar Karakurt ile NBA’de Houston Rockets forması giyen ve bu yıl All-Star’a seçilen Alperen Şengün, maçı tribünden takip etti. Alperen, aynı zamanda geçmişte Beşiktaş forması giyen bir futbolcu olarak dikkat çekti.