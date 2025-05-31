Beşiktaş, Galatasaray’ı 91-75 yendi

MAÇIN SONUÇLANDIĞI GİBİ HIZLI BAŞLADI

Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinde iki ezeli rakip Beşiktaş ile Galatasaray, Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Derbi mücadelesinde galip gelen takım ev sahibi Beşiktaş, karşılaşmayı 91-75’lik skorla kazandı.

BEŞİKTAŞ MAÇTA FARKI AÇTI

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk çeyreğini 26-21’lik skorla önde tamamlayan Beşiktaş, soyunma odasına 46-40’lık üstünlükle gitti. Üçüncü çeyrekte farkı artırdıktan sonra bu periyodu 71-51 önde kapatan siyah-beyazlı ekip, maçı da 91-75’lik skorla kazanarak seride 1-0 öne geçti.

Serinin ikinci maçı 1 Haziran Pazar günü saat 20.30’da Basketbol Gelişim Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Beşiktaş bu maçı kazanırsa play-off yarı finaline yükselecek, aksi takdirde 3’üncü ve son maç oynanacak.

ÜNLÜ İSİMLER TRİBÜNDEN İZLEDİ

Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı’nın yıldız oyuncusu Ebrar Karakurt ve NBA’de Houston Rockets forması giyen siyasal Alperen Şengün, bu önemli maçı tribünden takip etti. Alperen aynı zamanda bu yıl All-Star’a seçilerek tarihe geçen ikinci Türk oyuncu oldu.