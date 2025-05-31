Beşiktaş, Galatasaray’ı 91-75 yendi

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY DERBİSİNDE KAZANAN BEŞİKTAŞ OLDU

Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinde Beşiktaş, ezeli rakibi Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleşen bu heyecan dolu derbi maçında galip gelen takım Beşiktaş oldu ve skor 91-75 şeklinde sonuçlandı.

MAÇTA BEŞİKTAŞ ÖNE GEÇTİ

Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakanın ilk periyodunu 26-21’lik skorla önde kapatan Beşiktaş, soyunma odasına 46-40’lık bir avantajla gitti. Takım, farkı artırmaya başladığı 3’üncü periyodu da 71-51 önde tamamladı. Maçın finalinde 91-75’lik galibiyetle hem maçı kazanarak seride durumu 1-0’a getirdi.

SIRADAKİ MAÇ 1 HAZİRAN’DA

Beşiktaş, 1 Haziran Pazar günü saat 20.30’da Basketbol Gelişim Merkezi’nde serinin ikinci maçını oynayacak. Beşiktaş, bu maçı kazanırsa play-off yarı finaline yükselecek, kaybetmesi halinde ise 3’üncü ve son resmi maça çıkılacak.

ÖNEMLİ İSİMLER MAÇI İZLEDİ

Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı’nın başarılı oyuncusu Ebrar Karakurt ile NBA’de Houston Rockets formasını giyen ve bu yıl All-Star seçilen milli basketbolcu Alperen Şengün, maçı salonun tribünlerinden takip etti.