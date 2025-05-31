Beşiktaş, Galatasaray’ı Yendi

MAÇIN SONUCU VE İLK PERİYOT

Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinde büyük bir rekabete sahne olan Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu’nda düzenlenen bu derbi maçta Beşiktaş, 91-75’lik skorla galip gelerek ev sahibi olmanın avantajıyla öne geçti. İlk periyodun başında iki takım da karşılıklı basketlerle mücadele etti ve siyah-beyazlı takım bu periyodu 26-21 önde tamamladı.

PERİYOTLAR ARASI FARK

İlk yarının sonunda Beşiktaş, soyunma odasına 46-40’lık bir avantajla girdi. İkinci yarıda ise, Beşiktaş’ın performansı daha da yükseldi. Üçüncü periyodu 71-51 gibi geniş bir farkla kapatan Beşiktaş, maçın sonunda 91-75 sonuçla galibiyeti elde etti. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, seride 1-0 öne geçmiş oldu.

İKİNCİ MAÇ DETAYLARI

Serinin ikinci maçı, 1 Haziran Pazar günü saat 20.30’da Basketbol Gelişim Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Eğer Beşiktaş bu maçı kazanırsa play-off yarı finaline yükselecek. Ancak buna karşılık, Beşiktaş kaybetmesi durumunda üç maçlık serinin son karşılaşmasına gidilecek.

ÜNLÜ İSİMLER MAÇTA YER ALDI

Maç sırasında Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı’nın yetenekli oyuncusu Ebrar Karakurt ile NBA’de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu ve eski Beşiktaşlı Alperen Şengün de tribünlerde yer aldı. Alperen, bu yıl All-Star seçilerek Türk basketbol tarihinde önemli bir başarıya imza attı.