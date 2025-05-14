Beşiktaş Gedson Fernandes’i Almak İstiyor

GEDSON FERNANDES İLE İLGİLİ GELİŞMELER

Beşiktaş, Gedson Fernandes’in satışından 30 milyon euro gelir bekliyor ve Portekizli futbolcunun bonservisinin Benfica’daki yüzde 50’lik kısmını almak için çaba harcıyor. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, bu pay alınmadan Gedson Fernandes’in takımdan ayrılmasına izin vermeyeceklerini açıkça ifade etti. Siyah-beyazlıların Benfica ile gerçekleştirdiği ilk görüşmeden herhangi bir sonuç elde edilemediği bildirilmekte.

BENFİCA İLE YAPILAN TEKLİFLER

Beşiktaş, Benfica ile yapılan ikinci tur görüşmelerinde Gedson Fernandes’in yüzde 50’lik bonservisi için 6 milyon euro teklif etti. Portekizli kulübe bu durumda “Bonservisin yüzde 50’si için anlaşamazsak, Gedson Fernandes ile kontratımız devam ediyor. 3 yıl daha uzatır oynatmaya devam ederiz” mesajını iletti. Beşiktaş’ın, Gedson Fernandes ile 2027’de sona erecek sözleşmesini uzatma konusunda prensip anlaşmasına varması, siyah-beyazlıların elindeki önemli bir koz olarak değerlendiriliyor.