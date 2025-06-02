Beşiktaş, Henry Onyekuru’yu Reddetti

SÜPER LİG’DE BEŞİKTAŞ İLE HENRY ONYEKURU ARASINDAKİ TRANSFER İDDİALARI

Beşiktaş, 2024-2025 sezonunu 62 puan toplayarak 4. sırada tamamladı ve şimdi yeni sezon için iddialı bir kadro oluşturma hedefinde. Siyah-beyazlıların, Suudi Arabistan takımı Al Fayha’da kariyerini sürdüren Henry Onyekuru ile ilgili transfer haberleri gündeme geldi. Ancak Beşiktaş, bu konu hakkındaki iddiaları yalanladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Futbol A Takımımızla ilgili her türlü gelişmenin resmi mecralarımızdan takip edilmesini, Kulübümüz tarafından paylaşılmamış haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz. Saygılarımızla” denildi. Bu ifadeler, Beşiktaş’ın Onyekuru ile herhangi bir transfer görüşmesi yapmadığını açıkça gösteriyor.

ONYEKURU’NUN DURUMU VE ÖNCEKİ KARIYERİ

27 yaşındaki futbolcunun Al Fayha ile sözleşmesi 30 Haziran’da sona eriyor. Ancak bu sezon sakatlık nedeniyle yalnızca 4 maçta forma giyip gol ya da asist katkısı veremedi. Onyekuru’nun Galatasaray’daki kariyerinde 71 resmi maçta 22 gol ve 12 asist gerçekleştirdiği biliniyor. Ayrıca, Adana Demirspor formasıyla da 30 maçta 8 gol ve 3 asist kaydetti. 3 milyon euro piyasa değeri bulunan Nijeryalı oyuncunun önümüzdeki günlerdeki durumu merak ediliyor.