Beşiktaş İki Futbolcunun Ayrılığını Açıkladı

BEŞİKTAŞ’TA ORTA SAHA DEĞİŞİKLİĞİ

Beşiktaş, orta saha oyuncuları ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüp, 20 yaşındaki Cher Ndour ve Al-Musrati’nin takımdan ayrıldığını duyurdu. Ndour’un sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

NOUW VE AL-MUSRATI’NIN DURUMU

Sezon başında kiralık olarak kadroya katılan İtalyan orta saha futbolcusu Cher Ndour ile yolların ayrılması kararı alındı. Öte yandan Al-Musrati, 2024-2025 sezonu sonuna kadar AS Monaco’ya kiralandı. Bu kiralama işlemi satın alma opsiyonunu içeriyor. Ayrıca, oyuncunun yıllık ücreti sezon boyunca Fransız ekibi tarafından karşılanacak.