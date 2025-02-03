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Spor

Beşiktaş İki Futbolcunun Ayrılığını Açıkladı

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BEŞİKTAŞ’TA ORTA SAHA DEĞİŞİKLİĞİ

Beşiktaş, orta saha oyuncuları ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüp, 20 yaşındaki Cher Ndour ve Al-Musrati’nin takımdan ayrıldığını duyurdu. Ndour’un sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

NOUW VE AL-MUSRATI’NIN DURUMU

Sezon başında kiralık olarak kadroya katılan İtalyan orta saha futbolcusu Cher Ndour ile yolların ayrılması kararı alındı. Öte yandan Al-Musrati, 2024-2025 sezonu sonuna kadar AS Monaco’ya kiralandı. Bu kiralama işlemi satın alma opsiyonunu içeriyor. Ayrıca, oyuncunun yıllık ücreti sezon boyunca Fransız ekibi tarafından karşılanacak.

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