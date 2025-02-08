Beşiktaş’ın Arroyo Transferi Ekvador’da Ses Getirdi

KENY ARROYO’NUN TÜRKİYE’YE GELİŞİ

Beşiktaş’ın yeni transferi Keny Arroyo’nun Türkiye’ye gelmesi, Ekvador’da büyük bir heyecan yarattı. KCH Comunicacion internet sitesi, “Indepentente’nin mücevheri” şeklinde ifade ederken, “Arroyo’nun Avrupa’da yeni bir takımı var” şeklinde bilgi verdi. 2016 yılında 10 yaşında Independiente del Valle’ye transfer olan Ekvadorlu futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek gelirin yüzde 50’sinin eski kulübüne verileceği iddia edildi. Ekvador medyası, oyuncunun satış bedelinin 6 milyon euroyu aşabileceğini vurguladı.

YETENEKLERİ VE OYUN STİLİ

Dripling yeteneği yüksek ve asist yapma kabiliyeti ile dikkat çeken 18 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, sol kanatta da görev alabiliyor. Ayrıca, forvet arkası pozisyonunda da etkili performans sergilediği gözlemleniyor. Genç yaştan itibaren Ekvador Milli Takımı’nda da forma giyen Arroyo, sağ ayağını ön plana çıkartsa da, gerekli durumlarda sol ayağını da kullandığı biliniyor. Futbolcuya destek veren kulübü Independiente del Valle ise bir mesaj yayımlayarak, “Cheche Arroyo’ya kuruma olan bağlılığı ve özverisi için teşekkür etmek istiyoruz. Teşekkürler ‘Cheche’. IDV her zaman evin olacak” şeklinde ifadelerde bulundu.