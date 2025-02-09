Beşiktaş’ın Genç Yıldızı Keny Arroyo İstanbul’da

BEŞİKTAŞ’IN İLK TRANSFERİ KENY ARROYO

Beşiktaş, ara transfer döneminde ilk oyuncu transferini gerçekleştirerek Keny Arroyo ile anlaştı. Yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Independiente del Valle kulübünde forma giyen Keny Alexander Arroyo Alvarado’nun transferi için oyuncunun kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına varmıştır. Keny Arroyo, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için 8 Şubat Cumartesi günü İstanbul’a gelecektir” denildi.

FUTBOLCU İSTANBUL’A ULAŞTI

18 yaşındaki Ekvadorlu futbolcu İstanbul’a varış yaptı. Beşiktaş, futbolcunun bonservisinin yüzde 50’sini Independiente del Valle kulübünden alırken, oyuncunun bu bölümünün hakları için Ekvador ekibine 5 milyon euro ödeme gerçekleştirecek. Siyah-beyazlılar futbolcunun bonservisinin yüzde 30’luk kısmını almak istediğinde ise Ekvador ekibine 2.5 milyon euro daha ödeyecek. 14 Şubat 2006 tarihinde dünyaya gelen Keny Arroyo, Independiente del Valle altyapısında eğitim aldı. Aynı kulüpte A takıma yükselen kanat oyuncusu, Ekvador milli takımı forması da iki kez giymiştir.